El centro urbano de Vilagarcía pasa a ser una Aldea de Nadal de cuento
La Aldea de Nadal encendió el centro de Vilagarcía con una espectacular inauguración y un notable ambiente festivo. Nelson Quinteiro y la música cantada y acompañada al piano aportaron ese aire solemne a la llegada de la Navidad.
Diego Doval
Vilagarcía se metió de lleno en el modo Navidad con la inauguración de su esperada Aldea de Nadal, en Clara Campoamor, y un centro urbano que respiró ambiente festivo. La Praza de Galicia fue uno de los termómetros más claros: música, expectación, y ese ir y venir de personas que convierte el corazón de la villa en punto de encuentro.
El acto oficial arrancó con la apertura de las casetas y la bienvenida del alcalde, Alberto Varela, dando paso al primer gran reclamo de la jornada: un espectáculo multimedia itinerante, ideado por Nelson Quinteiro, que llevó villancicos y animación por distintos rincones del centro, convirtiendo la inauguración en una propuesta en movimiento, pensada para «contagiar» el espíritu navideño más allá del propio recinto.
En esa primera parte, la calle funcionó como escenario. Entre paradas, coros y piezas musicales, el centro se fue llenando de sonidos y pequeñas escenas, con la participación, además de la compañía de Quinteiro, de la agrupación coral «Máis cantos». Y ya de regreso a la Aldea, alrededor de las 20.00 horas, uno de los momentos más reconocibles del programa llegó con un pianista interpretando «Noche de Paz», antes de dar paso a la participación colectiva del público en la canción, con el acompañamiento del Coro de Cámara Rías Baixas.
La Aldea de Nadal permanecerá abierta hasta el 5 de enero, con un programa amplio y pensado para todos los públicos. A lo largo de estas semanas habrá actividades para imbuirse aún más del espíritu navideño.
