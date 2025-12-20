El centro urbano de Vilagarcía pasa a ser una Aldea de Nadal de cuento

Vilagarcía se metió de lleno en el modo Navidad con la inauguración de su esperada Aldea de Nadal, en Clara Campoamor, y un centro urbano que respiró ambiente festivo. La Praza de Galicia fue uno de los termómetros más claros: música, expectación, y ese ir y venir de personas que convierte el corazón de la villa en punto de encuentro.

Nelson Quinteiro dirigiendo el coro. | Noé Parga

El acto oficial arrancó con la apertura de las casetas y la bienvenida del alcalde, Alberto Varela, dando paso al primer gran reclamo de la jornada: un espectáculo multimedia itinerante, ideado por Nelson Quinteiro, que llevó villancicos y animación por distintos rincones del centro, convirtiendo la inauguración en una propuesta en movimiento, pensada para «contagiar» el espíritu navideño más allá del propio recinto.

Las casetas causaron expectación. | Noé Parga

En esa primera parte, la calle funcionó como escenario. Entre paradas, coros y piezas musicales, el centro se fue llenando de sonidos y pequeñas escenas, con la participación, además de la compañía de Quinteiro, de la agrupación coral «Máis cantos». Y ya de regreso a la Aldea, alrededor de las 20.00 horas, uno de los momentos más reconocibles del programa llegó con un pianista interpretando «Noche de Paz», antes de dar paso a la participación colectiva del público en la canción, con el acompañamiento del Coro de Cámara Rías Baixas.

El piano dio solemnidad al acto. | Noé Parga

La Aldea de Nadal permanecerá abierta hasta el 5 de enero, con un programa amplio y pensado para todos los públicos. A lo largo de estas semanas habrá actividades para imbuirse aún más del espíritu navideño.