BNG y EU piden explicaciones tras retirar la suelta de globos en la Festa das Uvas

La decisión del gobierno de Vilagarcía de renunciar el lanzamiento de un racimo de globos de helio para la Festa da Toma das Uvas del 31 de diciembre —con un coste aproximado de casi 10.000 euros— ha abierto un nuevo frente político en Vilagarcía. Tanto el BNG como Esquerda Unida reclaman explicaciones a Ravella.

El BNG registró en el Concello una batería de preguntas para que sean respondidas en el próximo pleno. Denuncia que se mantiene la intención de utilizar el racimo como photocall decorativo, con la justificación de que podría reutilizarse en distintas ocasiones. El grupo considera discutible esa posibilidad por la vida útil habitual de este tipo de materiales y pide que el Concello detalle cómo se gestionó el encargo y cuál será su destino.

En concreto, el BNG quiere saber si, cuando se anunció la suelta del 31 de diciembre, la actividad ya estaba pagada o comprometida; y, de no estarlo, por qué no se optó por cancelar el gasto para dedicar esa partida a otras actuaciones. También pregunta si se estudiaron alternativas más económicas, si el racimo ya se ha empleado en algún otro momento o se prevé hacerlo, y qué mantenimiento se realizó: dónde se almacenó, en qué condiciones, qué trabajos fueron necesarios para su conservación y quién se encargó. Los nacionalistas solicitan asimismo que se concrete en qué condiciones se reutilizarían los materiales y cuál es el coste final exacto del conjunto, incluyendo cualquier gasto de mantenimiento.

Por su parte, Esquerda Unida, a través de su portavoz Juan Fajardo, valora que el Concello «recule» y evite finalmente la suelta. Sin embargo, EU entiende que la rectificación llega «tarde y a medias» y la califica de insuficiente: mantiene que es «inaceptable» haber llegado a gastar o comprometer cerca de 10.000 euros de dinero público en un photocall.