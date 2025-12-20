Arousa apura las últimas horas de ilusión para la Lotería de Navidad

Quedan tan solo dos días para la celebración del tradicional sorteo de la lotería de Navidad, unos días en los que las administraciones de toda la comarca trabajan a destajo vendiendo los últimos números que le quedan para los rezagados que todavía esperan que la suerte les sonría en un número o una terminación determinada.

Un ejemplo de ello es la Administración número 1 de O Grove, más conocida como «A centola dourada», que viene repartiendo premios durante la Navidad de manera interrumpida prácticamente desde 2019. Su propietario, Manuel Rodríguez, reconoce que las ventas esta año «han ido muy bien, mejor que el año pasado, porque entendemos que han influido todos los premios que estamos dando en los últimos años, eso suele llamar mucho a los clientes». Entre ellos, una gran parte son turistas que, desde el mes de junio hasta la Festa do Marisco, compran décimos en O Grove con la ilusión de que vuelva a «tocar» en este despacho de loterías.

Rodríguez también destaca las ventas a través de establecimientos, peñas, asociaciones o clubs deportivos, cuyos números «todavía vienen a pedir muchos vecinos en ventanilla que todavía no han podido adquirirlo, pero en muchas ocasiones están agotados». Terminaciones como el 13 o el 7 se encuentran agotados desde hace tiempo. «Los números acabados en 7 dejamos de venderlos en el mes de octubre», a lo que se suma algún número especial o que identifique una fecha concreta. Rodríguez incide en que «nosotros vamos a abrir las puertas todo el fin de semana, incluido el domingo, para que la gente pueda apurar sus últimas compras y esperemos volver a celebrarlo».

La celebración el pasado año también se trasladó a la Administración de Lotería número 1 de Vilanova, donde cayó un cuarto premio en el 77768, dejando un buen pellizco y acabando con una racha negativa del despacho en cuanto a premios en el sorteo de Lotería de Navidad. Isabel Castellón, la responsable del despacho vilanovés, reconocía ayer que ese premio «se notó mucho en las ventas, no puedo aventurar un porcentaje porque estoy todavía con las liquidaciones, pero hemos crecido de manera importante gracias a ese premio y a dos bonolotos que llegaron después». Estos días también afronta una importante carga de trabajo vendiendo, incluso, números catalogados como feos. «La gente sabe que puede caer en cualquier número, quedó muy claro el pasado año, porque el 77768 no es precisamente un número atractivo, y mira, cayó en él».

Al igual que en O Grove, notó la presencia de muchos turistas interesados en adquirir un número en la administración, pero su clientela fiel «es de Vilanova y alrededores». Castellón afronta la próxima jornada del lunes con «nervios» y deseando «volver a repartir la suerte, porque cuando hay un premio, es positivo para todos».

María Abalo, de la Administración número 2 de Vilagarcía, situada en Rey Daviña, también tiene la ilusión de repartir algún premio en esta edición. En su caso «llevo muchos años sin hacerlo y ya va siendo hora de que la suerte se deje caer por aquí en este sorteo». En su caso, las ventas comenzaron muy bien durante el verano, pero registraron un bajón en los meses de octubre y noviembre hasta «volver a repuntar en el puente de diciembre». Ahora, reconoce que «nos quedan décimos sueltos y hay mucha gente que se queda sin el número que venía a buscar porque muchas terminaciones están ya agotadas, números como los acabados en 25, en 69, en 13 o los que salen en programas de televisión, pero esperamos vender los que quedan y repartir suerte».