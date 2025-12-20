La armadora del «Sin Querer Dos» debe abonar 408.000 euros para las pensiones

La empresa Pesquera Sin Querer deberá hacer efectivo un importe de 408.100 euros en concepto de complementos de pensiones de viudedad u orfandad a las familias de los cuatro fallecidos en el naufragio del «Sin Querer Dos», ocurrido hace ahora siete años.

La Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) de Vilagarcía recibió recientemente una diligencia de la dirección provincial de Cádiz, indicando que se había informado al Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra de que la empresa armadora deberá hacer efectivo los 408.100 euros para abonar los complementos de las pensiones de las familias de los cuatro fallecidos, Manuel Serén Pérez, Guillermo Casais Bravo, Bernardino Padín Padín y Teófilo Manuel Rodríguez Galiñanes.

El naufragio del barco del cerco «Sin Querer Dos» se produjo el 19 de diciembre de 2018, cuando navegaba de vuelta a casa para pasar las vacaciones de Navidad. El hundimiento ocurrió a 4,5 millas de Fisterra, y en él murieron cuatro experimentados pescadores cambadeses. El accidente causó una enorme consternación en la localidad arousana.

Fuentes conocedoras del caso señalan que el Instituto Social de la Marina ha informado ahora a los Juzgados del importe que deberá abonar la empresa armadora como recargo por la falta de determinadas medidas de seguridad en el buque, tal y como puso de manifiesto en su día el informe de la comisión de investigación de accidentes marítimos del Ministerio de Transporte.

Las mismas fuentes señalan que Pesquera Sin Querer deberá ahora ingresar en la cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social los 408.100 euros antes de finales de enero del año que viene, y que ese dinero se destinará para las aportaciones directas y periódicas que por viudedad u urfandad les han sido reconocidas a las familias afectadas.