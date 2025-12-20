Las ANPA de A Lomba y Arealonga exigen el fin de las goteras del pabellón

Las ANPA A Longa (CEIP Arealonga) y A Xunqueira (CEIP A Lomba) han alzado la voz por el mal estado del pabellón que comparten ambos centros, con dos carencias que consideran ya «insostenibles»: la ausencia de baños y, sobre todo, las filtraciones de agua en la cubierta, que el pasado jueves alcanzaron un punto crítico.

La situación estalló cuando la fiesta organizada por la ANPA A Longa tuvo que ser suspendida a causa de la lluvia que se coló por la estructura. Según el colectivo, la intensidad de las filtraciones fue tal que acabó inundando la zona del escenario, afectando también al equipo de sonido del DJ Javi Solla, que ya tenía todo el material montado. La comunidad escolar se vio obligada a achicar agua con la colaboración de padres voluntarios, en un episodio que la ANPA describe como «un momento de mucha ansiedad, frustración e impotencia» tras dos meses de preparación.

Estado del pabellón tras las lluvias que obligaron a la suspensión de la fiesta. / Cedida

La secretaria de la ANPA A Longa, Leticia Torres, lamenta que llevan «años pidiendo» mejoras básicas como «unos simples baños» y califica lo ocurrido como «una vergüenza. No nos dieron alerta de nada. Teníamos todo montado y decorado desde el miércoles por la noche, pero el agua caía del techo como un río, justo en la zona donde estaba el escenario», resumió, señalando además los daños sufridos por el material del DJ.

En la misma línea se expresó el presidente de la ANPA A Xunqueira, Antón Campos, que trasladó la «preocupación» del colectivo por una instalación que utilizan dos colegios y que, insiste, «ni siquiera tiene baños, que es lo mínimo». Campos recuerda que a principios de septiembre ya mantuvieron una reunión con la concejala de Educación para advertir del estado del pabellón, pero subraya que lo ocurrido este fin de semana eleva la gravedad del problema: «Ya no es que haya goteras, es que llueve dentro del pabellón».

La ANPA A Xunqueira añade además un mensaje directo al gobierno local: aseguran que el presupuesto municipal de 2026 no contempla «ninguna partida» específica para actuar en este pabellón y reclaman que se incorpore financiación para corregir las filtraciones y dotar de baños a la instalación. «Necesitamos que tenga baños y que no llueva dentro», zanjó Campos, apelando a que el Concello priorice una reforma que consideran «necesaria» para garantizar un uso seguro y digno del espacio que utilizan los dos colegios diariamente e incluso la Fundación de Deportes.