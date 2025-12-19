Sobradelo resuelve la conectividad de 900 viviendas con fibra óptica gracias al Plan Único y la colaboración vecinal

La red de fibra óptica instalada para dar servicio de manera definitiva a los vecinos de Sobradelo fue presentada en un acto que contó con la presencia de Abel Losada, subdelegado de Gobierno en Pontevedra; Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía; Anxo Lúa, portavoz de la asociación de vecinos; y Óscar Barreiro, en representación de Rede Aberta.

La actuación permitió completar la conectividad después que la empresa concesionaria inicialmente renunciase a completar la instalación, lo que obligó a encontrar una solución alternativa.

Anxo Lúa explicó que, tras la retirada de la primera compañía, la entidad vecinal realizó gestiones con Concello y Subdelegación del Gobierno para resolver la situación. Subrayó además que «internet es algo básico en una vivienda como la electricidad y el agua», y agradeció la colaboración institucional y de los vecinos para facilitar el despliegue de la fibra óptica. En este sentido, añadió que hubo que gestionar accesos para poder completar la instalación.

Por su parte, el subdelegado del gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó la cooperación entre las partes y encuadró la actuación dentro del Plan Único, orientado a extender la conectividad a zonas donde la cobertura es más compleja por factores demográficos. También agradeció a Rede Aberta que asumiese la solución ante la situación generada por lo incompleto de la instalación a partir del pasado 14 de febrero.

Losada aportó datos del balance provincial del Plan Ünico, indicando que la provincia se sitúa en una cobertura superior al 90% y con velocidades de 100 megas, además de recordar que para áreas donde no es viable la fibra existe una alternativa vía satélite con la empresa pública Hispasat, con una cuota de 35 euros mensuales. También indicó que el plan llegó a 63.500 hogares en la provincia con una inversión aproximada de 20 millones de euros, y apuntó que el objetivo es seguir avanzando hacia el 100% de cobertura.

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, afirmó que la conectividad es «la principal demanda» en zonas rurales. Además, agradeció la implicación de la Subdelegación y de la asociación vecinal y señaló que, gracias a este plan, 900 viviendas de Vilagarcía vieron resuelta su conectividad mediante la fibra óptica.