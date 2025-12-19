Reestructuran la deuda bancaria de Catoira para ganar liquidez

El Concello de Catoira ha conseguido diez años más de plazo para pagar la deuda bancaria. Así lo asegura el alcalde, Xoán Castaño, señalándolo como positivo, pues «hará que la carga financiera sea más llevadera y sostenible a medio plazo, además de tener más liquidez para actuaciones e inversiones», resumió.

Esta medida de reestructuración de la deuda fue aprobada en un pleno extraordinario y el gobierno local la presenta como «una más para sanear de forma eficiente la nefasta situación económica heredada de Alberto García».

Cabe recordar que hace unos días que este, el portavoz socialista y exalcalde, alertaba de la delicada situación financiera de las arcas locales.

Según el actual, la localidad arrastra dos créditos solicitados por este y que ascienden a más de 3,2 millones de euros, que ahora podrán cancelarse en 2060, con ese margen adicional que empezará a contar a partir del próximo ejercicio.

Castaño destacó que esto permitirá reducir las cuotas mensuales y por tanto, la partida dedicada a abonar préstamos , «liberando así fondos para actuaciones e inversiones necesarias para el buen funcionamiento de los servicios, como también para ahorrar y afrontar futuros vencimientos». Asimismo recordó que ya eliminaron la deuda con proveedores y que el aplazamiento de créditos fue solicitado a Hacienda y aprobado.