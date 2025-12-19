Redemar, el punto que une a ciencia y sector para un mar más sostenible
Villaverde participó en la presentación de los resultados que se celebró en el Igafa
Marta Villaverde, conselleira de Mar, inauguró ayer en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) el acto de presentación d elos resultados de Redemar 2025, una jornada que sirvió como escaparate de los avances de la red de colaboración científico-técnica impulsada por la Xunta para analizar el estado de las rías en la búsqueda de mejoras para la flota, el marisqueo o el litoral gallego.
Las acciones que se han llevado a cabo a través de Redemar incorporan importantes avances en la mejora de la gestión de la productividad de los recursos marinos, la restauración de bancos naturales y la recuperación de hábitats o la respuesta frente a especies invasoras y depredadoras. También profundiza el estudio en otros ámbitos relevantes como la monitorización ambiental costera en tiempo real, la adaptación al cambio climático y las nuevas exigencias normativas.
Villaverde salientó que Redemar «permite tomar decisiones mejor informados y fortalecer el futuro de la actividad económica ligada al mar, protegiendo empleo, recursos y biodiversidad». La jornada sirvió también para profundizar en la transferencia de conocimiento y reforzar la colaboración entre investigadores y profesionales, una de las líneas estratégicas de Mar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género