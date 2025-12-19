Redemar, el punto que une a ciencia y sector para un mar más sostenible

Marta Villaverde, conselleira de Mar, inauguró ayer en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) el acto de presentación d elos resultados de Redemar 2025, una jornada que sirvió como escaparate de los avances de la red de colaboración científico-técnica impulsada por la Xunta para analizar el estado de las rías en la búsqueda de mejoras para la flota, el marisqueo o el litoral gallego.

Las acciones que se han llevado a cabo a través de Redemar incorporan importantes avances en la mejora de la gestión de la productividad de los recursos marinos, la restauración de bancos naturales y la recuperación de hábitats o la respuesta frente a especies invasoras y depredadoras. También profundiza el estudio en otros ámbitos relevantes como la monitorización ambiental costera en tiempo real, la adaptación al cambio climático y las nuevas exigencias normativas.

Villaverde salientó que Redemar «permite tomar decisiones mejor informados y fortalecer el futuro de la actividad económica ligada al mar, protegiendo empleo, recursos y biodiversidad». La jornada sirvió también para profundizar en la transferencia de conocimiento y reforzar la colaboración entre investigadores y profesionales, una de las líneas estratégicas de Mar.