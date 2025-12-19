Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ravella proyecta la redistribución de los puestos de venta de la plaza

Vista de la plaza de abastos de Vilagarcía.

Vista de la plaza de abastos de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía ha contratado por algo más de 18.000 euros un anteproyecto para la remodelación y redistribución de espacios de venta en la plaza de abastos a raíz de las recomendaciones de la Xunta para su mejora, incluidas en la auditoría habitual por el sello Mercado Excelente.

El gobierno local solicitará en su momento una subvención de las que habitualmente convoca esta administración para sufragar este gasto y otros resultantes de la iniciativa, como el de ejecución y dirección de obra, una inversión que determinará este anteproyecto.

El documento, encargado a Blanco Touza Arquitectos, debe analizar la oferta, nivel de ocupación y diversidad existente, describiendo las posibles actuaciones de mejora, optimización y redimensionamiento, además de aportar una propuesta concreta de distribución, materiales, acabados, mobiliario...

