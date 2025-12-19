Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En libertad los cinco detenidos en el último operativo contra el tráfico de drogas con 14 registros en la provincia de Pontevedra

El principal investigado, al que le intervinieron 22 kilos de heroína, fue arrestado en Francia, y ha quedado a disposición de las autoridades francesas

Registran una vivienda y un garaje en Vilanova en un nuevo operativo contra el narcotráfico

Registran una vivienda y un garaje en Vilanova en un nuevo operativo contra el narcotráfico / FdV

R. V.

Santiago de Compostela

La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza número 3, decretó la puesta en libertad de los cinco detenidos en un operativo realizado el miércoles contra el tráfico de drogas en el que se llevaron a cabo unos 14 registros en municipios de los partidos judiciales de Vilagarcía, Cambados, Redondela, Pontevedra y Cangas.

Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el fiscal no solicitó el ingreso en prisión provisional de ninguno de ellos.

Con todo, a dos de ellos les impuso la obligación de comparecer en el juzgado, cada 15 y cada 30 días, respectivamente. Los cinco detenidos están investigados un delito de tráfico de drogas y por pertenencia a organización criminal.

El principal investigado, al que le intervinieron 22 kilos de heroína, fue arrestado en Francia, por lo que está a disposición de las autoridades francesas.

