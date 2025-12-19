El PSOE tilda de «nefasta» la gestión de Durán al frente del Concello

El Partido Socialista de Vilanova realizó ayer una valoración del último año de mandato, una valoración que «solo puede ser nefasta, provocada por un desgobierno incompetente que ha estancado a este municipio, donde solo se realizan promesas que nunca llegan a cumplirse».

Los socialistas inician su análisis por el casco urbano de Vilanova, donde recuerdan que «no se ha arreglado la plaza de abastos, una necesidad para los comerciantes, a lo que se suma que en O Terrón sigue sin existir el tan cacareado centro de talasoterapia». En la parroquia de San Miguel de Deiro se mantiene la promesa «de un centro comercial fantasma, del que todavía se recuerda la vergüenza y el esperpento de la entrega de currículos en el Concello sabiendo que no se iba a hacer nada, algo que fue una auténtica burla hacia la ciudadanía de Vilanova».

El vial de Ousensa y la carretera de A Cerca siguen sin ejecutarse y en Corón, aunque se acometieron las aceras, «no cumplen con la normativa al ser demasiado estrechas y no poder transitar con un carro de paseo para niños».

En el caso de la parroquia de Baión, los socialistas ponen el ejemplo del pabellón de deportes, que «filtra agua y no está acondicionado, a lo que hay que sumar las carreteras sin salida, prometidas una y otra vez para hacerse la foto de rigor». Además, recuerdan que la guardería que se prometió «sigue sin hacerse».

Por último, recuerdan que los vecinos de Vilanova siguen a la espera de un centro de día en el pazo de Vista Real, unas instalaciones «infrautilizadas que fueron compradas para uso y disfrute de todos los vilanoveses». En definitiva, rematan, «esto tiene solo un nombre y es el de gobierno incompetente».