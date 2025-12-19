Porto de Cambados «rifa» las pocas vieiras de esta campaña

Las fuertes rachas de viento registradas ayer mantuvieron a la flota amarrada a puerto, así que la campaña de la vieira consumió su penúltima jornada sin capturas. Con todo, el desánimo de esta pesquería tan excepcional, marcada por la escasez y las restricciones, continúa y está por ver si hoy se anima alguna embarcación. Para empezar, la planta de Porto de Cambados ya no ha trabajado estos días y espera hacerlo hoy con los 130 kilos del miércoles y los que puedan llegar en este tercer y último día.

La pregunta que surge ahora es ¿quién se quedará con esta escasa producción? Los pretendientes no son pocos. Según el gerente, Javier Milleiro, tenían en lista abundantes pedidos de por lo menos 600 unidades y algunos clientes le habían solicitado entre 800 y mil para los tres días de una campaña que habitualmente se extiende un par de meses.

«No sabemos muy bien cómo proceder porque tampoco podemos repartir lo poco que hay, aunque sí intentaremos dar prioridad a los clientes de todo el año, no solo a los que compran en Navidad, por esa confianza. Ya le hemos pedido disculpas a todos, pero al no haber género no podemos hacer más», explicaba ayer, muy frustrado por la situación.

Esto también afecta en lo laboral, pues la veintena de personas contratadas en estas fechas para la evisceración, embalaje, trabajo de almacén... Se van a quedar reducidas a dos en el caso de la retirada del hepatopáncreas, que es obligado quitar a la vieira por normativa sanitaria.

Milleiro tampoco era demasiado optimista respecto a que hoy pueda llegar más producto, en el sentido de que salgan más barcos de los cuatro que lo hicieron el miércoles -uno casi ni salió por una avería-.

«Los marineros están desanimados y son escépticos sobre si salir porque, lógicamente, no quieren perder dinero y con estas cantidades no hay ganancia», añadió el gerente de esta firma, perteneciente al pósito de Cambados y que este año había subido el precio del kilo hasta los siete euros para que, ya que había poca cantidad, resultara más rentable.

Pero ni aún así, pues los pronósticos técnicos estaban en lo cierto y el bivalvo de tamaño comercial es casi inexistente y eso que la única zona autorizada, la de O Galiñeiro, siempre ha sido un refugio.

La Consellería do Mar mantiene la previsión de que esta corta campaña termine hoy, a pesar de estos malos resultados, pues fue lo consensuado con el sector. Ahora toca esperar nuevos resultados del estudio en marcha para tomar decisiones de futuro con este emblemático recurso que en Navidad aportaba de manera importante a la flota del bou de vara.