Récord Stellantis Vigo
Los percebeiros se la juegan en O Grove

Con poco margen de maniobra antes de Navidad, decidieron salir a trabajar a pesar del fuerte temporal

El riesgo está siendo extremo en la costa meca.

Un percebeiro de O Grove en plena actividad.

Un percebeiro de O Grove en plena actividad. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Arousa

El fuerte viento y el intenso oleaje ponen en serio peligro a los hombres y mujeres que se dedican a la extracción del percebe en el litoral gallego.

No solo en Aguiño, Corme, Cedeira, Muxía, Cabo Silleiro, O Roncudo, Cangas u otros conocidos puntos del litoral atlántico donde esta especie cobra un protagonismo especial, sino también en O Grove, el único municipio de Arousa Sur que con un plan específico de explotación de este recurso.

Percebe extraído en la costa de Con Negro.

Percebe extraído en la costa de Con Negro. / FdV

Lo ejecuta en la batida y en invierno peligrosa costa de San Vicente, donde los percebeiros asociados a la cofradía de pescadores San Martiño están poniendo en riesgo sus vidas para tratar de extraer ese preciado y bien cotizado crustáceo en vísperas de las fiestas navideñas.

Pudo verse nuevamente ayer, cuando desafiaron a las adversas condiciones meteorológicas encaramados a las piedras de zonas tan populares como Con Negro, de las que rasparon alrededor de quince kilos.

Es uno de los de los lugares autorizados para esta actividad, como lo son O Carreiro, Pombeiro, Illote do Faro, Illote de Pombeiriño, Pedras Negras, A Batería, Con de Paxareiras, Punta Raeiros, Fornos, Punta Corbeiro, Illa da Capilla da Lanzada e islote Colmado.

