Niños y mayores comparten Navidad en el centro de día de Vilagarcía: un encuentro lleno de afecto y villancicos

En el Bosque dos Desamparados, a apenas unos pasos del bullicio cotidiano del CEIP A Lomba, la Navidad se coló ayer en el centro de día de Vilagarcía con una escena que no necesita grandes artificios para ser especial: niños y mayores compartiendo tiempo, canciones y afecto, en un encuentro que fue creciendo en naturalidad a medida que se deshacían las primeras timideces.

Hasta allí se desplazaron los alumnos del grupo de biblioteca del colegio, recorriendo los escasos metros que separan el aula de ese otro lugar donde cada día se reúne un grupo de vecinos mayores. Lo hicieron con la energía propia de quien llega a «otra casa» con ganas de contar, preguntar y celebrar. Y lo que encontraron fue una mañana de esas que ayudan a poner en perspectiva las cosas: distintas edades, distintas rutinas, pero un mismo lenguaje cuando se habla de buenos deseos.

La visita tuvo su arranque entre saludos y miradas curiosas, pero pronto el ambiente se fue templando. Hubo tiempo para charlar —de lo que se hace en el cole y de lo que se vive en el centro—, para cantar villancicos y para acompañarlos con pandereta, en un pequeño repertorio de alegría compartida.

Los villancicos unieron generaciones. | I. Abella

La inyección de vitalidad que dejaron los niños no quedó sin respuesta. El grupo de mayores quiso devolver el gesto con un obsequio cargado de sentido: adornos navideños elaborados por ellos mismos, pensados para que también el colegio pueda engalanarse con un pedacito del centro de día. Un intercambio sencillo, pero significativo: los pequeños llevaron música y movimiento; los mayores devolvieron tiempo, manos y paciencia convertidas en decoración.

En la escena no faltaron los gorros de Papá Noel ni los cuernos de reno, un guiño festivo que ayudó a mimetizarse con la fecha y a romper cualquier distancia. Entre los mayores, se repetían las palabras de agradecimiento y, sobre todo, las ganas de activarse ante una visita que les cambió el ritmo de la mañana. Entre los niños, la entrega fue total: curiosidad, cariño y esa manera tan directa de estar presentes que convierte una actividad en un recuerdo.

Más allá del villancico o la pandereta, el valor del encuentro estuvo en lo invisible. En el Bosque dos Desamparados, ayer, la Navidad se adelantó en forma de visita. Y dejó en el aire una certeza simple: cuando las generaciones se encuentran, el día se vuelve un poco más cálido.