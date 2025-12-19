Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Julio Torrado presenta su libro «Tiro Libre»

El vilagarciano Julio Torrado presenta hoy en la sala de conferencias del Auditorio (19.30 horas) su libro «Tiro Libre». Psicólogo de formación, Torrado elabora la comparativa entre la política y las situaciones que encierra el deporte.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents