Julio Torrado presenta su libro «Tiro Libre»
El vilagarciano Julio Torrado presenta hoy en la sala de conferencias del Auditorio (19.30 horas) su libro «Tiro Libre». Psicólogo de formación, Torrado elabora la comparativa entre la política y las situaciones que encierra el deporte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género