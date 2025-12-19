La Fundación pide medidas para evitar la multirreincidencia de los narcos

Dos viejos conocidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran entre los seis detenidos en la operación policial contra el narcotráfico que se desarrolló el pasado miércoles en varios puntos de la comarca de O Salnés, una escenario que se repite prácticamente en todos los operativos y sobre el que alerta la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) que pide medidas para que no vuelva a suceder.

Fernando Alonso, gerente de la Fundación insiste en que la multirreincidencia es «una de las cuestiones a corregir, porque da la sensación de que a muchos de estos individuos no les es suficiente la condena porque, cuando salen a la calle, vuelven a hacer lo mismo». Insiste Alonso en la necesidad de contar con una legislación «mucho más ágil y disuasoria en ese aspecto, para que los narcos no vean como una rutina lo de delinquir, pasar unos años en la cárcel y volver a delinquir, debemos aumentar esa contundencia, algo que quedó claro en el último congreso que se celebró en A Estrada». Incide también en el coste económico para el Estado que supone procesar a estos criminales ya que «son muchos los recursos para detener a esta gente y evitar que el narcotráfico crezca»-

Alonso también valora de forma muy positiva el esfuerzo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra la lacra del narcotráfico. «Ese es el camino, incrementar la presión policial y judicial sobre los narcos, que no se sientan cómodos», aunque reconoce que la abundancia de operaciones también demuestran que «el narcotráfico está muy lejos de ser controlado y muestran que cada vez hay más droga en la calle, por lo que la lucha contra esta lacra debería ser una auténtica prioridad para nuestros gobernantes».

En lo que respecta a la operación desarrollada el pasado miércoles, continúa bajo secreto de sumario, decretado por la titular del Tribunal de Instancia número 3 de Cambados. Lo único que ha trascendido es que se han registrado seis detenciones, una de ellas en Francia y las otras cinco en la provincia de Pontevedra, donde se efectuaron otros 14 registros. Los detenidos pasarán a lo largo del día de hoy a disposición judicial para que se les tome declaración y se decida su ingreso en prisión o su libertad con medidas cautelares.

Entre los detenidos se encuentran dos vilanoveses con un pasado vinculado al narcotráfico. Uno de ellos es integrante del clan vilanovés de Os Piturros y su vivienda fue una de las que se registró el pasado miércoles en la plaza de O Castro, mientras el otro fue condenado en su día por la introducción de un alijo de 1.900 kilogramos de cocaína en el buque «Onda Nazarena» en 2015.