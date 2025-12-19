Empieza la construcción del «nuevo» CEIP Rosalía de Castro de O Grove

La construcción del nuevo edificio del CEIP Rosalía de Castro de O Grove empezará próximamente, una vez que ya ha finalizado el derribo de las antiguas casas de los maestros.

Los trabajos empezaron a finales de noviembre y ayer recibieron la visita del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien mantuvo el plazo de finalización previsto en finales de 2026.

El alto mandatario recordó que se trata de la primera fase de un «ambicioso proyecto» de casi 2,6 millones de euros que sumó a otras actuaciones para el municipio, dando un total de 3,5 millones: las mejoras sectoriales en los institutos AS Bizocas (cambio de cubierta con 139.000 euros) y Monte da Vila (sustitución de luminarias, 126.000) y la rehabilitación integral comprometida para el CEIP Conmeniño, con un presupuesto de 580.000 euros y cuyo proyecto está en fase de supervisión.

A todo esto sumó unos 100.000 euros en «obras de mejora de pequeña y mediana envergadura como parte del plan Ben_Estar», que ejecutan en los veranos.

Respecto a la obra del Rosalía de Castro, que forma parte del Plan de nova arquitectura pedagóxica, cabe recordar que esta primera parte de 1,7 millones cumplirá la vieja demanda de tener un comedor en mejores condiciones, pues ahora el servicio se ofrecía en un contenedor prefabricado. Además, este nuevo edificio, que tendrá dos plantas, albergará un gimnasio de 244 metros cuadrados, vestuarios, almacenes... La segunda fase consistirá en diversas mejoras en el edificio original, de aulas, para tener «espacios más flexibles y versátiles» y confortables.