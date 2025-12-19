El colegio As Covas sale a la calle a «cantar as xaneiras»
t. h.
Meaño
Alumnos y profesores del CEIP As Covas saldrán hoy a la calle con su iniciativa de felicitar las navidades a los vecinos cantando villancicos. Bajo el nombre de «Imos cantar as xaneiras», la escuela trata de recuperar una tradición de antaño que ha ido desapareciendo. Lo harán con una ruta que ya tienen diseñada y con tres grupos de música y canto.
