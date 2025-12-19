Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cineclube Ádega proyecta «Kneecap»

A las 20.30 horas dará comienzo en el Salón García la proyección de la película «Kneecap», última convocatoria del año de Cineclube Ádega de Vilagarcía. Se trata de una historia que habla de la defensa de la lengua irlandesa a través de la música. Ádega cumplirá el próximo año su 50 aniversario.

