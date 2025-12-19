Cineclube Ádega proyecta «Kneecap»
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género