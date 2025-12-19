Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CIM de O Salnés avanza en la protección a los menores

Autoridades locales y autonómicas y técnicas tras la reunión.

Autoridades locales y autonómicas y técnicas tras la reunión. / FdV

Lucía Romero

Cambados

Autoridades municipales y autonómicas y personal técnico y educativo de colegios y del CIM de O Salnés celebraron ayer una mesa de trabajo destinada a crear un protocolo específico de atención a los hijos de cero a tres años de las víctimas de violencia de género, en coordinación con el de alojamiento urgente y la red de taxis activado hace poco.

