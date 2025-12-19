Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Auditorio acoge la función «Bibopalula»

Mañana sábado (17.30 horas) los niños de 2 a 6 años, y sus familias, tienen la oportunidad de disfrutar de «Bibopalula-O Espectáculo» desarrollada por A Banda do Bosque. La protagonista es Ava, quien junto a Robin, Carpin, Pegui y Merli, descubren las historias del bosque a través de doce canciones.

