El Auditorio acoge la función «Bibopalula»
Mañana sábado (17.30 horas) los niños de 2 a 6 años, y sus familias, tienen la oportunidad de disfrutar de «Bibopalula-O Espectáculo» desarrollada por A Banda do Bosque. La protagonista es Ava, quien junto a Robin, Carpin, Pegui y Merli, descubren las historias del bosque a través de doce canciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género