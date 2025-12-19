La Aldea de Nadal de Vilagarcía arranca hoy con la apertura de casetas, música y talleres infantiles de cocina

Vilagarcía pone hoy en marcha la esperada Aldea de Nadal en la calle Clara Campoamor. Todo ello en un acto que arrancará a las 19.00 horas con la apertura de las casetas y la bienvenida del alcalde, Alberto Varela.

A continuación comenzará un espectáculo multimedia itinerante ideado por Nelson Quinteiro que llevará la animación y los villancicos por distintos lugares del centro urbano. El pasacalles recorrerá Rúa do Río, Castor Sánchez, Praza de Ravella, Praza de España, Covadonga, O Castro, Juan García, Avenida da Mariña, Clara Campoamor y Praza de Galicia.

En los diferentes espectáculos programados, además de la compañía de Nelson Quinteiro, participarán también la agrupación coral «Máis cantos», y ya de regreso a la Aldea de Nadal, sobre las 20.00 horas, un pianista interpretará «Noche de Paz», dando paso a la participación colectiva en la canción a todo el público que lo desee, con la participación también del Coro de Cámara Rías Baixas.

Tras esa interpretación colectiva, el evento continuará con una segunda parte inspirada en «Cuento de Navidad» de Charles Dickens, temática de esta edición de la Aldea, con una narradora como hilo conductor y una propuesta que combinará teatro, música, canto coral y proyecciones videográficas.

La Aldea de Nadal permanecerá abierta hasta el 5 de enero, con un amplio programa de actividades para todos los públicos que puede consultarse en la web municipal. Las actividades comprenderán danza, cocina, música e incluso talleres en inglés sobre una ambientación inspirada en el Londres de la época victoriana.

Precisamente, mañana sábado se celebrará el primero de los tres talleres de cocina previstos para menores de 6 a 11 años. Será entre las 11.30 y las 12.30 horas en A Peixería con el cocinero Rubén García al frente. Hay un total de 35 plazas y la inscripción se puede realizar antes del inicio del taller en A Peixería.

Visitas de O Apalpador

Dentro de las actividades de ocio navideñas, también destaca la presencia de O Apalpador. Esta figura mítica de la Navidad gallega continúa su ronda de visitas por centros socioculturales de la ciudad. Hoy, a partir de las 18.30 horas, estará en la casa de cultura de Bamio y el sábado visitará la de Carril (12.00 horas) y la de Guillán a partir de las seis y media de la tarde.

A través de la narración oral y por espacio de 50 a 60 minutos, la compañía Caxoto explicará a los pequeños, de 3 a 11 años, de dónde viene su origen, a qué dedica su día a día y los consejos a tener en cuenta en sus visitas. Los asistentes recibirán castañas y algunos de los regalos que el propio Apalpador elabora con madera.