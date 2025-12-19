El acusado del apuñalamiento de la estación de bus de Vilagarcía recurre su procesamiento

La causa contra el hombre que en 2024 atacó en el bar de la estación de autobús de Vilagarcía a otro al que habían procesado y absuelto por la muerte de su padre, en 1998, ya se ha remitido a la Audiencia de Pontevedra para el juicio. A.C.M. está en prisión provisional y recurrió que el auto de procesamiento se siga por intento de asesinato, en lugar de homicidio, entre otras cosas que han sido desestimadas por ese mismo tribunal provincial.

Los magistrados dan por bueno el relato indiciario, pues la instructora no solo se basó en la víctima, sino también en que el propio acusado se presentó después ante la Policía reconociendo los hechos y que el informe forense es «rotundo» sobre el riesgo vital de las lesiones infligidas: le apuñaló con un arma blanca en cara y cuello. Así, no tiene en cuenta que el procesado cesara, que «no intentara» rematarlo.

Asimismo consideran que lo «sorpresivo» del ataque justificaría la calificación inicial de intento de asesinato y en todo caso indican que la determinante será la del auto de apertura de juicio oral.

Tampoco ven que la «posible existencia de un trastorno mental» afecte en este momento procesal y descartan modificar la medida de prisión, pues no ven cambios respecto a cuando se dictó, hace un año. Es más, creen que la remisión del sumario «no hace sino incrementar el riesgo de fuga» y «se mantiene» el que pueda haber contra los bienes jurídicos de la víctima ante «el ánimo de venganza» que pareció mediar, según su sentencia de octubre.