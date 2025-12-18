A Xuventude de Cambados ya luce un Leandro Lamas original y muy especial

El artista Leandro Lamas ya ha culminado el gran mural que adornará desde ahora la entrada del auditorio de A Xuventude y con el que se ha querido conmemorar este año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Para ello contó con una ayuda muy especial, la del alumnado de la Escola de Música e Conservatorio de Cambados que tiene su sede en este inmueble.

La gran sorpresa ya está desvelada. La Concellería de Igualdade concentró este año las actividades dirigidas a escolares para reivindicar el 25-N en la elaboración de esta gran obra de arte, 2,4o metros de alto por 4,80 de ancho, y esto era lo que se sabía.

El diseño se había guardado bajo secreto, a la espera de que el propio artista de Narón recalase en la capital del albariño para empezar a darle forma. «Es un mural en clave feminista y en palabras de Leandro, las tres ideas en las que se ha basado son: mujer, música y cantareiras, a las que se le dedicó este año el Día das Nosas Letras; mujeres que forman parte de nuestra tradición cultural y oral», explica la artífice de esta bonita colaboración.

Esencia

Se trata de la concejala Mar Pérez, quien destacó la belleza de la creación, con un predominio de tonos ocre, determinados por el color de las caras del grupo de mujeres que representa y las panderetas.

El artista con algunos de sus ayudantes. | FdV

También subrayó la participación del alumnado, que «estuvo totalmente motivado, involucrado y bien orgulloso de su pequeña aportación a esta obra». Y por supuesto, el resultado y el buen recibimiento que ha tenido, y no solo por su parte, pues «a lo largo de la tarde-de ayer- tanto los estudiantes como las familias que fueron llegando acogieron el mural de buen grado y admiración», añadió la edila.

Cartelería

Cabe recordar que no es la primera vez que Igualdade se decanta por el talento de Leandro Lamas para sus campañas y, de hecho, este año también firmó el cartel de los actos programados por el día contra la violencia de género, cuyo lema elegido fue «Coidando de nós», inspirado en la lucha contra la violencia vicaria y con la figura de una mujer empoderada que protege a una niña, una estampa que recoge la filosofía que este departamento municipal quiere transmitir.

Ahora además de reivindicación, la entrada del edificio de A Xuventude, donde también está el auditorio, lucirá un aspecto más moderno y original.