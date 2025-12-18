Los vehículos ya circulan por A Mariña a la espera del asfaltado definitivo

La avenida da Mariña recuperó a media tarde de ayer la circulación de vehículos, una vez que la empresa Montajes Iglesias ha terminado los trabajos para reparar la avería en la red de saneamiento que provocó un gran socavón el viernes de la semana pasada. Desde entonces, la calle estaba cerrada al tráfico por seguridad.

Desde el Ayuntamiento indicaron ayer que, por fortuna, la rotura fue fácil de localizar, y sus características, como la no afectación a otras redes, también facilitaron las labores de reparación. Esto fue lo que hizo posible la rapidez con que la empresa, en colaboración con los servicios municipales, pudo llevar a cabo las obras en mucho menos tiempo del previsto, ya que el contrato tenía un plazo de ejecución de hasta un mes.

Después de reparada la avería y sustituido el tubo dañado, el socavón fue rellenado de material de préstamo, grava y hormigón. A primera hora de la tarde de ayer se aportó más hormigón hasta dejarlo a nivel con el resto del vial no afectado. Puesto que el material necesita unos días para que compacte, la zona quedará vallada hasta el lunes; ese día ya podrán ser retiradas las vallas.

Después de las fiestas de Navidad, otra empresa se encargará de fresar el hormigón para proceder al asfaltado, con una capa de 6 centímetros. El coste de la reparación, contratada por vía de urgencia, fue de casi 38.000 euros.