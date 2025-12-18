El fuerte viento y lluvias torrenciales causan destrozos en O Salnés y Ullán

El fuerte viento lleva todo el día causando estragos en la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán. Y cuando se calmaron las rachas más importantes, ya con la pleamar, los destrozos pasaron a estar protagonizados por las intensas lluvias.

En el primer caso hay que hablar de vallas de obra y señales tiradas, así como de contenedores, carteles y árboles caídos en diferentes puntos.

Pero también de problemas considerables en puertos, embarcaciones y bateas de la ría de Arousa, donde el viento sopló con especial intensidad entre las diez de la mañana y la una de la tarde de este jueves.

Vallas tiradas por el viento en O Ramal (Vilagarcía), esta mañana. / Iñaki Abella

En cuanto a las precipitaciones, vecinos y servicios de emergencias dan cuenta de trombas producidas entre las tres y la cinco de la tarde que llegaron a interrumpir y poner en peligro la circulación rodada, sobre todo en lugares en los que se formaron enormes balsas de agua, tanto de carreteras autonómicas y provinciales como secundarias.

Contenedores flotando en O Grove. / FdV

Algunos viales quedaron completamente impracticables durante un buen tiempo, como también sucedió en numerosas calles y plazas, con especial relevancia en Vilagarcía y O Grove, según los testimonios vecinales.

En la capital de la comarca se anegaron los lugares de costumbre, mientras que en la villa meca la zona más damnificada fue la de O Corgo, en el entorno de la cofradía de pescadores y la casa consistorial.

La carretera de acceso al barrio de A Torre (Vilagarcía), esta tarde. / FdV

Los testimonios de los arousanos que están contactando con FARO a lo largo de la tarde para comunicar incidencias hablan igualmente de bajos comerciales y garajes anegados.

Desde O Grove llegan a decir que en el Servicio Municipal de Emergencias no hay personal suficiente para atender las llamadas por inundación y otros problemas. A lo que se añaden las críticas de quienes dicen haber telefoneado a la Policía local sin obtener respuesta.

En algunos casos tuvieron que ser los propios vecinos los que devolvieron a su sitio los contenedores que el viento había tirado, algunos de los cuales acabaron flotando y navegando sobre la calzada cuando se inundó O Corgo.

La avenida de Galicia, en Cambados. / FdV

También los vecinos de Cambados lamentaron la especie de río en que se convirtió la avenida de Galicia, siendo una de las vías más castigadas en la villa del albariño a lo largo de la tarde.

En Vilagarcía hay que hacer mención especial al enfado de los padres de alumnos y los propios niños del colegio Arealonga por las deficiencias en el pabellón polideportivo del centro, ya que dieron al traste con una celebración muy esperada mediante la que dar comienzo a las vacaciones.

El agua arruinó la fiesta del colegio Arealonga. / FdV

Esta vez los progenitores denuncian que la fiesta de Navidad tuvo que ser suspendida poco después de empezar porque empezó a llover copiosamente dentro del polideportivo.

Los padres, que tuvieron que recoger, limpiar y evacuar a la carrera, dicen haber sufrido importantes pérdidas económicas, aunque lo que más lamentan es el trabajo tirado y, sobre todo, la decepción y frustración de los niños al ver que todo se iba al traste.

Podrían citarse otros muchos casos, pero todos se resumen en lo mismo: el viento y las copiosas lluvias han convertido la comarca en un caos.