El fuerte viento y lluvias torrenciales causan destrozos en O Salnés y Ullán
Las precipitaciones más copiosas coincidieron con la pleamar y anegaron calles, bajos comerciales y garajes
La filtración de agua obliga a suspender la fiesta del Arealonga
El fuerte viento lleva todo el día causando estragos en la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán. Y cuando se calmaron las rachas más importantes, ya con la pleamar, los destrozos pasaron a estar protagonizados por las intensas lluvias.
En el primer caso hay que hablar de vallas de obra y señales tiradas, así como de contenedores, carteles y árboles caídos en diferentes puntos.
Pero también de problemas considerables en puertos, embarcaciones y bateas de la ría de Arousa, donde el viento sopló con especial intensidad entre las diez de la mañana y la una de la tarde de este jueves.
En cuanto a las precipitaciones, vecinos y servicios de emergencias dan cuenta de trombas producidas entre las tres y la cinco de la tarde que llegaron a interrumpir y poner en peligro la circulación rodada, sobre todo en lugares en los que se formaron enormes balsas de agua, tanto de carreteras autonómicas y provinciales como secundarias.
Algunos viales quedaron completamente impracticables durante un buen tiempo, como también sucedió en numerosas calles y plazas, con especial relevancia en Vilagarcía y O Grove, según los testimonios vecinales.
En la capital de la comarca se anegaron los lugares de costumbre, mientras que en la villa meca la zona más damnificada fue la de O Corgo, en el entorno de la cofradía de pescadores y la casa consistorial.
Los testimonios de los arousanos que están contactando con FARO a lo largo de la tarde para comunicar incidencias hablan igualmente de bajos comerciales y garajes anegados.
Desde O Grove llegan a decir que en el Servicio Municipal de Emergencias no hay personal suficiente para atender las llamadas por inundación y otros problemas. A lo que se añaden las críticas de quienes dicen haber telefoneado a la Policía local sin obtener respuesta.
En algunos casos tuvieron que ser los propios vecinos los que devolvieron a su sitio los contenedores que el viento había tirado, algunos de los cuales acabaron flotando y navegando sobre la calzada cuando se inundó O Corgo.
También los vecinos de Cambados lamentaron la especie de río en que se convirtió la avenida de Galicia, siendo una de las vías más castigadas en la villa del albariño a lo largo de la tarde.
En Vilagarcía hay que hacer mención especial al enfado de los padres de alumnos y los propios niños del colegio Arealonga por las deficiencias en el pabellón polideportivo del centro, ya que dieron al traste con una celebración muy esperada mediante la que dar comienzo a las vacaciones.
Esta vez los progenitores denuncian que la fiesta de Navidad tuvo que ser suspendida poco después de empezar porque empezó a llover copiosamente dentro del polideportivo.
Los padres, que tuvieron que recoger, limpiar y evacuar a la carrera, dicen haber sufrido importantes pérdidas económicas, aunque lo que más lamentan es el trabajo tirado y, sobre todo, la decepción y frustración de los niños al ver que todo se iba al traste.
Podrían citarse otros muchos casos, pero todos se resumen en lo mismo: el viento y las copiosas lluvias han convertido la comarca en un caos.
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género