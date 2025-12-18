Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El diputado Javier Tourís visita a As Saíñas de Castrelo

Clausuró el curso de plantas medicinales ofrecido por la asociación de Mulleres Rurais

El diputado con alumnas del curso y directivas de As Saíñas de Castrelo.

Lucía Romero

Cambados

El diputación Javier Tourís clausuró el curso de plantas medicinales ofrecido por las Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo y mantuvo un encuentro con sus responsables, informándoles de que ya está abierta la nueva línea de ayudas del próximo año, animándoles a seguir presentando proyectos.

Cabe recordar que también recibieron 10.000 euros para mejorar su local.

