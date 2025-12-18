El diputado Javier Tourís visita a As Saíñas de Castrelo
Clausuró el curso de plantas medicinales ofrecido por la asociación de Mulleres Rurais
Cambados
El diputación Javier Tourís clausuró el curso de plantas medicinales ofrecido por las Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo y mantuvo un encuentro con sus responsables, informándoles de que ya está abierta la nueva línea de ayudas del próximo año, animándoles a seguir presentando proyectos.
Cabe recordar que también recibieron 10.000 euros para mejorar su local.
