Pontecesures mejora la eficiencia energética del antiguo matadero

El delegado de la Xunta Agustín Reguera fue recibido por la alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para supervisar las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio del antiguo matadero municipal, que el Concello ejecutó con una ayuda autonómica de 63.000 euros, lo cual supone casi el 80% del presupuesto.

Renovaron las luminarias y se mejoró la climatización y ventilación del edificio con la colocación de radiadores de baja temperatura, además de renovar varias ventanas y puertas.