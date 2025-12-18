La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
Es un local abierto hace más de tres décadas
M. Méndez
La Policía Local de Vilagarcía obligó este mediodía a desalojar, cerrar y precintar la cafetería conocida como El Huerto del Cura, situada en la avenida de A Mariña.
Es un negocio abierto este mismo año en el mismo local que ocupó durante más de tres décadas la cafetería La Marina, cerrada en noviembre de 2024.
Al parecer, los nuevos propietarios no presentaron al Concello una serie de documentación relacionada con el cambio de titularidad y las obras efectuadas en el interior, de ahí la orden de cierre.
Sin embargo, los dueños indican que está todo en regla y que no es necesaria licencia de obra ni nada parecido porque «no se hicieron obras de reforma ni nada parecido, sino simplemente una mejora y embellecimiento interior». Algunos clientes estaban desayunando en el momento que llegaron cuatro agentes, quienes dieron margen al personal del bar para desalojar y recoger.
