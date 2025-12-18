La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura

La Policía Local de Vilagarcía obligó este mediodía a desalojar, cerrar y precintar la cafetería conocida como El Huerto del Cura, situada en la avenida de A Mariña.

Es un negocio abierto este mismo año en el mismo local que ocupó durante más de tres décadas la cafetería La Marina, cerrada en noviembre de 2024.

El interior del local. / M. Méndez

Al parecer, los nuevos propietarios no presentaron al Concello una serie de documentación relacionada con el cambio de titularidad y las obras efectuadas en el interior, de ahí la orden de cierre.

Sin embargo, los dueños indican que está todo en regla y que no es necesaria licencia de obra ni nada parecido porque «no se hicieron obras de reforma ni nada parecido, sino simplemente una mejora y embellecimiento interior». Algunos clientes estaban desayunando en el momento que llegaron cuatro agentes, quienes dieron margen al personal del bar para desalojar y recoger.