Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura

Es un local abierto hace más de tres décadas

El local precintado esta mañana.

El local precintado esta mañana. / M. Méndez

M. Méndez

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía obligó este mediodía a desalojar, cerrar y precintar la cafetería conocida como El Huerto del Cura, situada en la avenida de A Mariña.

Es un negocio abierto este mismo año en el mismo local que ocupó durante más de tres décadas la cafetería La Marina, cerrada en noviembre de 2024.

El interior del local.

El interior del local. / M. Méndez

Al parecer, los nuevos propietarios no presentaron al Concello una serie de documentación relacionada con el cambio de titularidad y las obras efectuadas en el interior, de ahí la orden de cierre.

Sin embargo, los dueños indican que está todo en regla y que no es necesaria licencia de obra ni nada parecido porque «no se hicieron obras de reforma ni nada parecido, sino simplemente una mejora y embellecimiento interior». Algunos clientes estaban desayunando en el momento que llegaron cuatro agentes, quienes dieron margen al personal del bar para desalojar y recoger.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents