La tasa de basura para los pisos turísticos de Vilagarcía no recibe alegaciones

El Concello de Vilagarcía saca pecho después de que la modificación de la ordenanza de basura para gravar a las viviendas turísticas no haya recibido ninguna alegación «a pesar de la supuesta polémica que había alrededor de cómo gravar esto», explica en un comunicado.

En cuanto al resto del paquete aprobado en el pleno de octubre, solo están las ya anunciadas por BNG y EU, por los precios públicos para los aparcamientos municipales de pago, entre ellos el de Xoán XXIII, y que se evaluarán en una siguiente sesión plenaria.

Sobre las viviendas turísticas, recordó que ahora pagarán como una de uso habitual, pasando de pagar 27,72 al año por habitación a 129,56 euros, más un variable de 6,5 euros por cada plaza legalmente registrada. Entra en vigor en enero.