Pacientes y trabajadores del Hospital tendrán menús especiales
A.M.
Los pacientes ingresados en el Hospital do Salnés y el personal de guardia del centro sanitario cenarán en Nochebuena langostinos, coliflor con bacalao, tronco de Navidad, piña, turrón y polvorones. Al día siguiente, el almuerzo navideño constará de vieiras rellenas, gallo de corral al Oporto, servido con patata panadera o arroz, y tarta sacher de postre.
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés desveló ayer los menús que se servirán en las cenas y comidas de los días festivos, y que han sido elaborados con la supervisión de especialistas en dietética y nutrición. En la elección de los alimentos, priman las hortalizas verdes y las frutas, y los pescados y carnes con bajo nivel de grasa, rehuyendo los ultraprocesados.
Ya en Nochevieja, pacientes y trabajadores de guardia despedirán 2025 con gambones al vapor, y solomillo a la pimienta con patatas o crema de champiñones. En el postre no faltarán las uvas de la suerte.
El primer menú del año constará de salpicón de marisco y cordero con almendras, que irá acompañado de patata risolada y pimientos al horno de Tudela. En Reyes, hay cóctel de marisco, merluza en salsa verde y roscón.
