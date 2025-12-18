O Piñeiriño inaugura una aldea navideña invisible a simple vista

En un momento en el que la Navidad se ha convertido en sinónimo de excesos y derroche, el barrio vilagarciano de O Piñeiriño ha decidido tomar un camino diferente. La asociación cultural Breogán ha decidido tomar un camino diferente, apostando por un enfoque original, reflexivo y hasta cierto punto satírico. Todo comenzó en 2023, cuando O Piñeiriño presentó el árbol de Navidad más pequeño de España.

«Lejos de ser un error de imprenta o un recorte presupuestario, este gesto fue una sátira perfectamente calculada contra la inflación lumínica, el derroche eléctrico y la absurda carrera por tener el árbol más grande», que caracteriza a muchas ciudades en esta época del año. La idea fue un éxito, y el barrio se convirtió en un punto de referencia para aquellos que buscan una alternativa a la Navidad tradicional.

Al año siguiente, O Piñeiriño redobló la apuesta y presentó el árbol de Navidad más pequeño del mundo, tan diminuto que tenía que se observado a través de un microscopio. Hoy, aspira a ser reconocido por el Récord Guinness.

Pero la asociación cultural no se ha detenido ahí. Este año, O Piñeiriño presenta la aldea de Navidad más pequeña del mundo, con casas invisibles a simple vista y un mensaje claro: la paz y la crítica a la guerra y el genocidio, «porque si algo está creciendo sin control últimamente no es el espíritu navideño, sino las guerras», aducen desde el colectivo.

El proyecto cuenta con la colaboración del MERLN Institute de la Universidad de Maastricht (Países Bajos), «lo que demuestra que la ciencia puede ser una herramienta poderosa para enviar mensajes importantes».

El diseño de la aldea corre a cargo de los científicos Adrián Seijas Gamardo y Elisabetta Avizzano. La exposición de la aldea de navidad más pequeña del mundo está abierta al público en el Centro Cultural Breogán, donde también se pueden observar el árbol más pequeño de España y el del mundo.

«Lo que empezó como una broma local se ha convertido en una tradición globalmente incómoda. Porque mientras otros iluminan el cielo, en O Piñeiriño iluminamos conciencias. Nuestro mensaje navideño cabe en una vitrina microscópica, pero pesa toneladas: más ciencia, menos guerra y stop genocidio», remachan.