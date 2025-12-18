La nave logística de Impex en Baión estará operativa a principios de 2027

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) y la empresa Impex Europa formalizaron ayer la venta de una decena de parcelas en el polígono industrial de Baión, en Vilanova de Arousa. La operación supone la ocupación íntegra de la Manzana 2 del polígono, con una superficie de más de 18.500 metros cuadrados que la compañía destinará a una nave logística.

Impex Europa, empresa líder en España y Portugal en la fabricación y suministro de raticidas y sus derivados –con su marca más reconocida, Ratibrom–, consolida así su presencia en la comarca de O Salnés, donde mantendrá su base de operaciones. La inversión se produce tras el incendio que destruyó los almacenes de la compañía en Rubiáns el pasado mes de agosto, con lo que la nueva nave sustituirá a la instalación siniestrada.

El proyecto, actualmente en fase de elaboración, contempla una nave que ocupará aproximadamente un tercio de la superficie adquirida, reservándose el resto de las parcelas para abordar nuevos proyectos estratégicos y sentar las bases de su crecimiento futuro.

Según las previsiones que maneja la propia empresa, la nueva nave logística podría estar operativa a finales de 2026o principios de 2027, lo que le permitirá recuperar la capacidad logística perdida, mejorándola y reforzando el crecimiento de la compañía a medio y largo plazo.

El director gerente de Impex Europa, Toni Alonso, ha destacado la idoneidad del emplazamiento elegido: «El parque empresarial de Baión ha sido una muy buena elección. Necesitábamos una extensión grande y no teníamos muchas opciones en la comarca de O Salnés, y además es un polígono que cuenta con excelentes comunicaciones, un factor clave para nuestra actividad».

Por su parte, la gerente de SEA, Beatriz Sestayo, valoró muy positivamente la operación, subrayando la satisfacción de la entidad pública «por haber podido ofrecer a la empresa una amplia superficie industrial que responde a las necesidades planteadas por la firma». Asimismo, destacó que «el parque empresarial de Vilanova de Arousa cuenta con todas las infraestructuras necesarias para que Impex Europa pueda desarrollar su actividad en condiciones óptimas».

Con la llegada de Impex Europa a Baión, el polígono industrial se encuentra prácticamente ocupado, a falta de que se pueda desarrollar la Manzana 1, pendiente de la reconversión de esos terrenos en suelo industrial, ya que en un primer momento, se idearon para acoger una zona comercial que nunca consiguió salir adelante. El polígono sigue destacando por su proximidad al Puerto de Vilagarcía y por la facilidad para acceder a la AP-9, cuyo enlace se encuentra a tan solo tres kilómetros de distancia.