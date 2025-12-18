Meaño concede 110.000 euros en subvenciones y contrata personal

El Concello de Meaño ha aprobado la concesión de 110.000 euros en ayudas a asociaciones deportivas, musicales y socioculturales, tanto por concurrencia competitiva como por actuaciones e incluyendo las de carácter nominativo. Fuentes municipales recordaron que el reparto se realiza en función de las solicitudes presentadas, los requisitos recogidos en las bases y de la justificación realizada.

Las mismas destacaron algunas de las otorgadas, como los 31.508 euros a la prestigiosa Banda Unión Musical de Meaño; los 17.000 euros del equipo Asmubal; los 14.500 euros para el Unión Dena o los 5.500 concedidos al GAM tenis de mesa.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha abierto proceso para la contratación de dos plazas laborales, para adquirir experiencia profesional mediante el proyecto de la Diputación +Emprega nos Concellos. Para arquitecto técnico y maestro de Infantil para la guardería. El plazo para anotarse expira mañana. l. r./ t. h.