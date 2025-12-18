Fole critica el estado de las aldeas y Cordal le llama el «Grinch de Cambados»
El PP asegura que un niño se clavó una punta y pide una revisión general
El grupo de gobierno de Somos culpa al vandalismo
El PP de Cambados cargó contra las aldeas navideñas pues considera que, al haber cambiado de opinión en último momento sobre su creación este año, se ha procedido mal.
«Roturas, puntas a la vista, malos acabados y casi todas se están desmontando», resumió su portavoz, Sabela Fole, reclamando una revisión general y alertando de que esto ya ha tenido consecuencias, pues «un niño se clavó una punta que estaba a la vista y sin rematar el mismo día de la inauguración», hace cinco.
Para la opositora es una «triste metáfora» del cuatripartito y espera que el responsable de estos adornos, el grupo de Somos Cambados, tenga en este mandato su «despedida definitiva de la política local».
Poco tardó el concejal de Festexos en replicar, asegurando que no les ha llegado ninguna queja así, por daños personales.
Es más, Tino Cordal afirmó que la primera queja recibida a la decoración y programación es la de Fole, a la que llamó el «Grinch de Cambados». Y es que Cordal atribuye los problemas mentados a actos de vandalismo en las de Torrado, Ramón Cabanillas, Asorey...
Algo que «temíamos y por eso pedimos respeto y civismo, pero el PP, lejos de sumarse a este llamamiento, parece ampararlo para poder usarlo como arma político-partidista», lamentó.
