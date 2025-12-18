Escolares de A Lomba recorren la ciudad cantando villancicos

Alumnos de quinto curso de Primaria del colegio A Lomba, de Vilagarcía, recorrieron ayer la ciudad cantando villancicos en varias plazas y recogiendo golosinas y dulces. También hicieron una parada frente a la casa consistorial, donde una madre recordó los problemas de humedades y goteras que está sufriendo el centro pese a las recientes obras realizadas por la Consellería de Educación. Entre tanto, se ultima el montaje de la Aldea do Nadal.