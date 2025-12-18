Los Concellos de O Salnés recibieron 7 millones para inversiones en infraestructuras

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, celebró ayer un encuentro con alcaldes y concejales de O Salnés para exponerles un balance del Plan Extra de este año, que supuso una inyección económica de 7 millones de euros de la Diputación a los Concellos, para la realización de diversas infraestructuras, que supusieron finalmente una inversión total de 8,7 millones de euros. De este modo, López continúa una ronda de encuentros, que ya le llevó por Moraña, O Porriño o Cangas.

López explicó, en términos generales, que el programa supuso la movilización de 38 millones de euros, y que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los 59 municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia.

«Este proyecto es mucho más que un simple plan extraordinario de inversiones en los municipios. Es un proyecto de provincia en el que los municipios aportan las ideas y la Diputación, los recursos para ejecutarlas, muchas de ellas al 100 %», apuntó López.

En el auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa, ante regidores, concejales y representantes del tejido vecinal de estos nueve municipios, el presidente de la Diputación puso el foco en el carácter estratégico y transformador de los nueve proyectos que están en ejecución ya al amparo de este Plan Extra. Entre los proyectos beneficiarios de las subvenciones de este Plan Extra en esta comarca está el del Ayuntamiento de Vilagarcía, que recibe 1,1 millones de euros de fondos provinciales para la ampliación de la piscina de Fontecarmoa, «una actuación estratégica y ambiciosa valorada en un total de 3 millones que también recibió financiación de 1 millón a través de otro plan de la Diputación como fue el PON 2030», señalan desde la administración provincial.

Así mismo, para el proyecto de Meaño de mejora de la movilidad peatonal desde Ponte Dena hasta la costa con un presupuesto de 943.000 euros, de los que la Diputación aporta 700.000, y el Ayuntamiento la cantidad restante. Lo mismo ocurre en Sanxenxo, con la aportación de 900.000 euros de fondos provinciales para financiar la rehabilitación del edificio multiusos de Portonovo valorada en 1,25 millones.

En Ribadumia, la aportación de los 700.000 euros del Plan Extra hace posible la ampliación de los servicios del campo de fútbol y del pabellón, así como la humanización del espacio anexo, una obra cifrada en 1 millón. Y en Vilanova de Arousa está en marcha un proyecto con un presupuesto de 1,8 millones de los que la Diputación aporta 900.000 para el centro de talasoterapia de O Terrón.

En estos casos, los Ayuntamientos completan cada uno de los presupuestos con fondos propios o con subvenciones de otras administraciones porque «premiamos la capacidad de los gobiernos locales para conseguir recursos de otras administraciones, sin ningún tipo de cláusula que los penalicen», puntualizó López.

Sin embargo, en otros casos la Diputación aporta el cien por cien de las inversiones. «La posibilidad de combinar los fondos de los planes +Provincia con los del Plan Extra es una muestra de esa flexibilidad y autonomía que proponemos desde la Diputación y a la que recurrieron muchos regidores para financiar sus obras», puntualizó Luis López antes entrar al detalle de los proyectos impulsados a través de este mecanismo.

En Cambados, la combinación de los recursos de estos dos planes permiten una inyección de 990.000 euros para financiar la totalidad de la reforma y puesta en valor del Pazo de Torrado y sus jardines.

Obras en Sineiro y Mosteiro

En O Grove, la humanización del entorno de O Sineiro es financiada al 100 % por el ente provincial con 717.500 euros.En A Illa de Arousa, la aportación de 500.000 euros permite la humanización de las calles Marqués de Bradomín, Naval y Alcalde Manuel de Graña. Y en Meis, los 483.000 euros de la Diputación hacen posible la humanización de la Rúa Igrexa desde la Plaza de España a la carretera EP-9402.Desde la Diputación defienden que este proyecto tiene un carácter económico revulsivo. Este plan tendrán continuidad, ya que la segunda convocatoria del Plan Extra viene de cerrar recientemente el plazo de presentación de solicitudes y supuso nuevamente un completo éxito de participación.