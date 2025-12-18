Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos del Consorcio de Pontevedra acusan al gerente de «incapacidad»

Comunican su postura a Xunta y Diputación para que tome medidas «de inmediato»

Calculan que el cierre de parques se producirá en 200 ocasiones este año

Un bombero del consorcio en una actuación en O Salnés.

Un bombero del consorcio en una actuación en O Salnés. / Noé Parga

Lucía Romero

O Salnés

Los representantes de los bomberos del Consorcio de Pontevedra han comunicado a Xunta y Diputación que el gerente «no es un interlocutor válido» para la gestión y negociación de asuntos de los parques y el personal y piden que intervengan de «manera inmediata».

En un comunicado aseguran que la situación «es insostenible», acusando a Roberto Jorge Correa de mantener una «actitud reiterada que deteriora el clima laboral, compromete la seguridad de los bomberos y repercute negativamente en la protección a la ciudadanía», señalando la existencia de «graves problemas estructurales» en cuanto a funcionamiento y condiciones laborales y de seguridad de los bomberos.

Más concretamente, indican «falta de empatía» sobre las condiciones «reales» en las que se presta el servicio; «ausencia total de medidas eficaces» para un funcionamiento adecuado y de «incapacidad total» para resolver el tema de los cierres de parques por el exceso de horas -calculan cerrar este año con 200-.

Asimismo aseguran que se niega a habilitar guardias extraordinarias que, defienden, podrían solucionar esto y que cuentan con el «beneplácito» de la plantilla, y rechaza «sistemáticamente» asuntos propios «sin motivarlo suficientemente y vulnerando los derechos laborales consolidados».

En su listado de quejas también incluyen otros «incumplimientos del convenio»; «retrasos» en dotaciones como ropa y equipos «básicos» y «acumulación constante» de incidencias «sin pronta resolución».

