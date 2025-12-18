Los bomberos del Consorcio de Pontevedra acusan al gerente de «incapacidad»
Comunican su postura a Xunta y Diputación para que tome medidas «de inmediato»
Calculan que el cierre de parques se producirá en 200 ocasiones este año
Los representantes de los bomberos del Consorcio de Pontevedra han comunicado a Xunta y Diputación que el gerente «no es un interlocutor válido» para la gestión y negociación de asuntos de los parques y el personal y piden que intervengan de «manera inmediata».
En un comunicado aseguran que la situación «es insostenible», acusando a Roberto Jorge Correa de mantener una «actitud reiterada que deteriora el clima laboral, compromete la seguridad de los bomberos y repercute negativamente en la protección a la ciudadanía», señalando la existencia de «graves problemas estructurales» en cuanto a funcionamiento y condiciones laborales y de seguridad de los bomberos.
Más concretamente, indican «falta de empatía» sobre las condiciones «reales» en las que se presta el servicio; «ausencia total de medidas eficaces» para un funcionamiento adecuado y de «incapacidad total» para resolver el tema de los cierres de parques por el exceso de horas -calculan cerrar este año con 200-.
Asimismo aseguran que se niega a habilitar guardias extraordinarias que, defienden, podrían solucionar esto y que cuentan con el «beneplácito» de la plantilla, y rechaza «sistemáticamente» asuntos propios «sin motivarlo suficientemente y vulnerando los derechos laborales consolidados».
En su listado de quejas también incluyen otros «incumplimientos del convenio»; «retrasos» en dotaciones como ropa y equipos «básicos» y «acumulación constante» de incidencias «sin pronta resolución».
Suscríbete para seguir leyendo
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género