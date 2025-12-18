Alertan de la presencia de un lobo en San Salvador de Meis

Vecinos de la parroquia de San Salvador de Meis se llevaron un buen susto en la noche del pasado martes, cuando se encontraron con un lobo caminando tranquilamente por una zona muy próxima a las viviendas. Los propios vecinos alertaron de inmediato a la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, que ayer alertaba en redes sociales de la presencia de este cánido para que los vecinos tomasen medidas con respecto al ganado, para evitar un posible ataque.

La propia regidora del municipio reconocía ayer que «no nos consta que se haya registrado algún incidente, pero creemos que se debe alertar para que la gente esté pendiente del ganado y pueda prevenir un ataque». Aunque hace años que no consta el ataque de lobos en esa zona, lo cierto es que no sería la primera vez que ocurre un incidente o se registran daños en el ganado, especialmente caballos y ovejas. La propia Giráldez reconoce que «en su día hubo comunicación de la desaparición de ovejas o de su aparición parcialmente comidas por un lobo».

De hecho, entre 2019 y 2023 se registraron un buen número de avisos por la presencia de lobos que atacaban, sobre todo, a los caballos que se encuentran sueltos por Monte Castrove. Solo en 2022 se registraron siete de esos avisos en el municipio de Meis.