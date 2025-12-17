Zonas peatonales, caminos escolares y alcohol al volante, en el punto de mira de la policía

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa ha iniciado una campaña especial de control de las zonas peatonales y caminos escolares seguros, junto a otra de apoyo a la Dirección General de Tráfico (DGT) para evitar el consumo de alcohol y drogas al volante.

Respecto a lo primero, los agentes municipales llevan unas semanas prestando especial atención a las calles y plazas del centro de la ciudad que son invadidas con demasiada frecuencia por motos, coches, furgonetas e incluso camiones.

Ya se denunció en FARO DE VIGO en repetidas ocasiones durante los últimos años que hay conductores que no respetan los horarios de carga y descarga, otros que utilizan las zonas peatonales para atajar e incluso algunos que las usan para estacionar cómodamente e irse a la cafetería, a la administración de lotería o a la sucursal bancaria por citar algunos ejemplos.

Un control de alcohol y drogas realizado por la Guardia Civil de Tráfico en O Rial (Vilagarcía). | M.M.

Esto, que sucedía casi a diario en la plaza de Galicia y calles también peatonales como Arzobispo Lago, Castelao o Rúa do Río –la antigua Alcalde Rey Daviña–, causaba estragos en el mobiliario y el piso empedrado de esos lugares, además de poner en serio peligro a la población.

Pero en los últimos días ya no sucede con la misma intensidad, precisamente porque el gobierno de Vilagarcía parece haber dicho basta, de ahí que la Policía Local esté actuando con mayor firmeza, en cumplimiento de las ordenanzas municipales y las normas de circulación en vigor.

Tanto a pie como en coche patrulla y con el conocido «multa-móvil», este departamento actúa en las calles antes citadas, en el entorno de la plaza de abastos y otros muchos puntos de la ciudad vilagarciana en los que algunos automovilistas cometían verdaderas barbaridades al volante.

Evidentemente, esta mayor presión provoca el enfado de muchos ciudadanos, sobre todo si han sido «cazados» y sancionados. Pero también da lugar a muestras de agradecimiento entre quienes sí respetan las normas y llevan años denunciando la invasión de las zonas peatonales y alertando del peligro que esta práctica entraña.

Dos agentes en Arzobispo Lago. / M. Méndez

Especialmente agradecidos se muestran los padres de alumnos que utilizan los llamados caminos escolares seguros, en demasiadas ocasiones también invadidos de coches.

La Policía Local, como se decía al principio, está vigilando el entorno de los centros educativos, especialmente en el caso del San Francisco, el Sagrada Familia y el Arealonga.

En estos casos hay padres que se quejan de la presencia policial, pero también los hay que la aplauden y destacan que «los caminos escolares seguros dejan de serlo si los coches los invaden, de ahí que la policía deba intervenir».

La invasión de las zonas peatonales de Vilagarcía no cesa. / M. Méndez

En relación con esto, algunos progenitores se quejan de las sanciones impuestas a vehículos que utilizan el servicio «Bico e Vai», que es el espacio reservado para parar el coche, dejar bajar a los niño y seguir circulando.

«Algunos tenemos hijos muy pequeños y no podemos dejarlos bajar solos, por eso tenemos que estacionar durante unos minutos para llevarlos a la puerta del cole, y no nos pueden multar por eso», explican quienes se quejan por las sanciones impuestas.

«Si alguien tiene que estacionar para llevar al niño lo que no puede usar es el ‘Bico e Vai’, sino que debe aparcar en otra parte, porque si lo hace en ese carril reservado para paradas rápidas, este servicio pierde todo sentido, ya que se ralentiza el tráfico y se molesta a los demás automovilistas», replican los agentes policiales.

«Hay gente que está parada en el carril ‘Bico e Vai’ y simplemente le decimos que salga de allí, pero otros dejan el coche y se van, a veces incluso para irse a tomar café, de ahí que se les proponga inmediatamente para sanción», añaden.

La circulación rodada no cesa en las zonas peatonales de Vilagarcía, ni siquiera con el control policial ejercido. / M. Méndez

Lo que quieren decir los policías es que «la gente no solo tiene que respetar las normas, sino también ser más solidaria, y eso implica darse cuentas de que si se usa el carril del ‘Bico e Vai’ para estacionar se está perjudicando a otros padres que lo necesitan de verdad».

Dicho esto, relacionado con el mayor control que está ejerciendo la Policía Local en las zonas peatonales, hay que destacar la citada colaboración con la DGT, que ya hace semanas intensificaba los controles de alcohol y drogas en las carreteras de la provincia y que ahora se encuentra inmersa en la campaña especial de Navidad, con el mismo objetivo.

Lo que hace en este caso la Policía Local de Vilagarcía es establecer sus propios controles de carretera, sobre todo en lugares como la avenida Rosalía de Castro –sucedió ayer–, la carretera del Puerto, Rubiáns, Carril, Fontecarmoa y otros puntos de la localidad.