Vilagarcía renunciar a soltar el gran globo de helio de la Toma das Uvas

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha decidido finalmente prescindir de la suelta de globos, que iba a realizar durante la fiesta de la Toma das Uvas, el día de fin de año a mediodía. Así lo ha anunciado en la mañana de este miércoles el alcalde, Alberto Varela, en un acto en el que presentó los actos de la popular fiesta con la que Vilagarcía da la bienvenida al nuevo año con 12 horas de antelación.

La Toma das Uvas cumple 25 años en este 2025, y la intención del Ayuntamiento era celebrar la efeméride con una jornada especial, en la que, entre otros elementos novedosos, se incluía la suelta de un gran racimo de uvas hecho con globos de helio biodegradables.

Pero la medida fue cuestionada tanto por colectivos medioambientales, como Limpiarousa, como por partidos de la oposición local, como Esquerda Unida y el Bloque Nacionalista Galego. Así las cosas, el ejecutivo que dirige Alberto Varela ha decidido mantener el racimo de globos como elemento decorativo en la plaza, pero no se soltará, porque desean que la fiesta sea un lugar de concordia y que, “nadie se sienta incómodo” o pueda evitar acudir a la misma por un elemento es discordia.

Al mismo tiempo, Varela y la concejala de Cultura, Sonia Outón, adelantaron algunas actividades de la Toma das Uvas, que se celebrará en la plaza de Ravella desde las 11 de la mañana, y que se extenderá hasta casi las dos de la tarde. Así, indicaron que el acto lo presentará el actor vilagarciano Carlos Blancos, y que habrá música a cargo del Trío Somoza. No faltarán, lógicamente, los cotillones, el cava y las uvas para que los miles de personas que se reúnan a esa hora en Vilagarcía celebren juntas por anticipado el nuevo año.