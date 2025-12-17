Vilagarcía destina medio millón de euros a asfaltados el año próximo

A falta de ejecutar las obras de la calle Marxiada, en Sobradelo, donde se renovará la red de saneamiento, el Ayuntamiento de Vilagarcía da por finalizado el plan de asfaltados de este año, que suponía una inversión de 344.000 euros. Al mismo tiempo, ya está preparando el plan para 2026, que contará con un presupuesto de 550.000 euros. «Su licitación se lanzará en cuanto se adjudique la operación de préstamo, actualmente en trámite», apuntaron ayer desde el Concello.

De esta forma, la administración local continúa con su programa, «de renovación y mantenimiento constantes de la extensa red de comunicaciones del ayuntamiento», añade Ravella.

Precisamente por su extensión y la gran inversión que supone, el programa se está desarrollando gradualmente, teniendo en cuenta las peticiones vecinales -resultado de las reuniones periódicas del alcalde y su equipo con las asociaciones- y las propuestas de los técnicos y servicios municipales, responsables, en última instancia, de las infraestructuras municipales.

El último plan, ejecutado entre octubre y diciembre, se adjudicó en dos lotes: uno a la empresa Marconsa y otro a Covsa. Como en ocasiones anteriores, se combinaron las actuaciones en zonas rurales y urbanas. En el primer caso, se trataron de Fondo da Vila, en Trabanca Sardiñeira; Fonte de Faxilde, Feal o Fontecarmoa. En el segundo, se trataron de la calle San Andrés, en O Carril, Ramón Martínez, en O Piñeiriño, o los cruces de la avenida de Rosalía de Castro. Además, se llevaron a cabo otras actuaciones en zonas de alto tránsito, como la calle Adolfo Pedrido, frente al complejo deportivo de Fontecarmoa, o la rotonda de Cavadelo.