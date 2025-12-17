Valga reclama más seguridad vial al Estado
Agradece la instalación de un semáforo, pero quiere más
El Ministerio de Transportes instala en el Concello de Valga un semáforo y un paso de peatones. Lo hace en Pontevalga, a la altura de la casa consistorial, con la intención de mejorar la seguridad en la transitada carretera N-550.
Se satisface así una vieja demanda del gobierno local, donde ahora aplauden esta mejora por considerar que «era urgentísima, ya que a diario son muchas las personas que acuden a realizar trámites al consistorio y cruzan sin ninguna seguridad».
Al mismo tiempo el alcalde espera que el Gobierno central «atienda cuanto antes las demás demandas que hemos planteado, como la mejora de intersecciones mediante rotondas, construcción de nuevas sendas peatonales y dotación de más pasos de peatones».
