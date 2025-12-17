Rías Baixas Barrica, una joya en copa

Hace un par de días se hablaba en FARO DE VIGO del enorme potencial de los vinos «de guarda», de las elaboraciones especiales y de los albariños de colección elaborados en la Denominación de Origen Rías Baixas. Entre ellos, este sello de calidad destaca ahora los elaborado en barrica, quizás menos conocidos por el gran público pero una delicatesen para los amantes de los blancos más singulares.

Algo que conviene resaltar ahora que se celebran ya las fiestas navideñas y el albariño –con todas sus derivadas y todo lo que representa– se convierte en el mejor aliado de todo tipo de menús, tanto si el ingrediente principal es el marisco como si se ponen a la mesa pescados o carnes.

Desde el Consello Regulador que preside Isidoro Serantes hacen hincapié en ello resaltando que los Rías Baixas barrica son vinos «con una mayor capacidad de guarda, que pueden mantenerse en botella al menos 5 años desde la fecha de compra» y «maridan muy bien con pescado, marisco y carne a la parrilla, ahumados, cortes grasos de cerdo ibérico, quesos y embutidos ibéricos, salsas y masas a base de mantequilla».

Es decir, son «vinos más gastronómicos», resaltan en el Consello Regulador cuando recuerdan que fue en 1996, ocho años después del nacimiento de la DO, cuando su reglamento incorporó los Rías Baixas Barrica.

Las barricas son pieza esencial de muchas bodegas. / FdV

Los primeros vinos de esta marca de calidad con envejecimiento en barrica llevaban años elaborándose a modo de ensayo en algunas bodegas, y ya desde ese momento se vio que el albariño «ganaba en estructura, complejidad aromática y longevidad con su paso por la madera». De ahí que se apostara por incluir este tipo de vino entre los autorizados por la Denominación de Origen.

Pero, ¿qué son en realidad estos vinos con una creciente demanda y especialmente apreciados en mercados como Estados Unidos?

Pues los vinos elaborados en envases de madera de un tamaño no superior a 600 litros. Pueden haber sido fermentados en ellos o bien en depósito de acero inoxidable, siendo trasegados después a un depósito de madera para la crianza.

Cabe apuntar, y en ello abunda la propia DO, que «a mediados del siglo XX la llegada de los depósitos de acero inoxidable denostó los barriles de madera», considerados algo «viejuno» en el mundo del vino.

Se abrían paso los depósitos porque, «entre otras muchas ventajas, permiten controlar la temperatura de forma muy precisa y no aportan sabores ni aromas al vino».

Una actividad enoturísitica entre barricas. / Noé Parga

Pero «hubo quien reconoció el poder de la madera y los matices de sabor y aroma que aporta al vino blanco si se controlan bien». Y «así fue como la barrica dejó de ser un elemento viejuno para convertirse en vintage y se puso de moda elaborar vinos blancos con crianza».

El resultado son vinos blancos «de un color más oscuro, tendente al amarillo dorado, que tienen más cuerpo y estructura, una mayor complejidad aromática y una acidez más atenuada».

Dicho de otro modo, que «en contacto con la madera, el vino gana en volumen, en densidad y toma aromas del recipiente que suma a los propios de la uva».

Matices frutales

Incluso «es fácil encontrar en ellos matices frutales junto con otros a vainilla o ahumados», esgrimen en Rías Baixas.

Y eso no es todo, sino que «los taninos de la madera atenúan sensaciones típicas de los vinos blancos como la acidez».

El secreto está en lograr que el vino criado en barrica «conserve su punto de frescura, salinidad, acidez y sus aromas y sabores afrutados, a la vez que suma otros especiados, ahumados y avainillados».

Para ello se considera fundamental «la acidez de nuestra uva reina», la de albariño, aunque cualquiera de las variedades reconocidas por la DO es válida para elaborar Rías Baixas Barrica.

Valor añadido

Lo que hace falta de verdad para lograr estos vinos «de más alto valor añadido que un vino joven, porque su elaboración es más compleja», son «uvas de altísima calidad, capaces de dar lo mejor de sí en potencial aromático y sabor con un punto de acidez adecuado».

Y de ahí que a menudo se elaboren los Rías Baixas Barrica «con uvas seleccionadas o procedentes de una determinada finca», explican en el departamento de marketing.

Aunque también es necesario saber que para estos vinos seleccionados no sirve una barrica cualquiera. La ideal es la de roble, y eso encarece el precio, dependiendo también de si es roble francés o americano, del grado de tostado de la cuba –que es lo que determina las transferencias de aromas y sabores al vino– y de si es una cuba ya usada o no.

Otro elemento diferenciador está en el método de elaboración, pues la crianza en barrica «requiere de un cuidado mucho más estrecho del vino que en el depósito de acero inoxidable».

Esto implica aplicar la técnica enológica francesa conocida como «batonnage», que consiste en remover manualmente las lías –levaduras muertas y sedimentos del fondo de la barrica– para ponerlas en suspensión en el vino, aportándole de este modo mayor cremosidad, untuosidad, complejidad aromática y estructura, especialmente en el caso de vinos blancos como los de Rías Baixas.