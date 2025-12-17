Registros en Vilanova en una nueva operación contra el narcotráfico
Inspeccionan una vivienda y un garaje
Vilanova es escenario desde primera hora de este miércoles de un nuevo operativo contra el narcotráfico. Agentes de la Policía Nacional registran un piso un garaje en la plaza de O Castro.
[HABRÁ AMPLIACIÓN]
Suscríbete para seguir leyendo
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género
- Evacuados dos octogenarios por inhalación de humo en Cambados