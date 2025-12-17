El plan de emergencias de Vilagarcía queda obsoleto tras 32 años de vigencia

El Ayuntamiento de Vilagarcía contará con un Plan de Emergencia Municipal (PEMU) renovado el próximo verano. La junta de gobierno acaba de aprobar la contratación de la empresa Aeroguard Galicia & Emergencias para llevar a cabo el documento, con un presupuesto de 16.815 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El plan sustituirá así al actual, que data de 1993 y que, por lo tanto, «está muy desfasado», apunta la administración local.

De este modo, durante los próximos meses, la empresa deberá realizar una recopilación y análisis exhaustivos de las infraestructuras críticas del municipio, los riesgos potenciales (bosques, zonas inundables, transporte, industrias, etc.), la población vulnerable y, por supuesto, los recursos con los que cuenta el municipio para afrontar cualquier emergencia a nivel municipal.

Para ello, Aeroguard Galicia & Emergencias realizará un mapeo básico de todo el municipio y se reunirá con los servicios municipales (Protección Civil, Policía Local, Obras Públicas, Medio Ambiente o Electricidad, entre otros), las empresas concesionarias y los agentes externos, como son Espina & Delfín, Urbaser, Policía Nacional, Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria o el Consorcio de Bomberos.

A partir de este proceso de documentación, la empresa elaborará un inventario de los medios y recursos municipales y supramunicipales, y propondrá un informe y una estructura organizativa para emergencias, «de modo que se establezca un protocolo de actuación adaptado a los cambios que la ciudad ha experimentado en los últimos años», añaden desde Ravella.

El plan deberá ser aprobado por el pleno de la corporación y finalmente validado por la Xunta de Galicia, para que el PEMU de Vilagarcía se integre en el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga). El contrato con AeroGuard también incluye el diseño operativo de un simulacro municipal.

Plan de Acción Municipal

Paralelamente al PEMU, la intención del gobierno presidido por Alberto Varela es contratar, en el primer semestre de 2026, con cargo a los presupuestos de ese año, actualmente en elaboración, el PAM (Plan de Acción Municipal) específico para otros tantos riesgos, como los derivados de inundaciones, incendios forestales y accidentes químicos. Por lo tanto, el PAM será un documento complementario al PEMU y contará con protocolos específicos para actuar ante cualquiera de estos riesgos.