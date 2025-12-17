Papá Noel tira de tecnología para recoger todos los deseos

La magia de la Naviad volvió a colarse por una pantalla. Vilagarcía y Valga vivieron ayer una de esas actividades que mezclan ilusión infantil y tecnología con naturalidad. Fue una vídeoconferencia con Papá Noel organizada por la red CeMIT.

En Vilagarcía la cita se desarrolló en el centro de formación de Matosinhos. Allí estuvieron algo más de cuarenta menores de 4 y 5 años que tuvieron la oportunidad de participar en el encuentro virtual. No fue casualidad: la propuesta, que se celebra desde hace una década, acumula una alta demanda y este año el acceso se resolvió por sorteo siendo los centros San Francisco y Arealonga.

El formato se repite cada edición con un esquema común para toda Galicia. Desde un aula en Santiago de Compostela, a la que acude Papá Noel, se van enlazando conexiones con distintas aulas CeMIT. Cada intervención dura en torno a 20 minutos, tiempo suficiente para que el protagonista salude, escuche y responsa, mientras en la sala se alternan los nervios, las sonrisas y las manos levantadas pidiendo turno.

La escena se reprodujo también en Valga, donde la actividad reunió a cerca de medio centenar de alumnos del CEIP Baño-Xanza. Allí, la videoconferencia también adquirió un tono casi cinematográfico: Papá Noel apareció en la pantalla con su casa de fondo y con paisaje nevado de fondo, como una postal en directo llegada desde Laponia.

El mago de Laponia apareció al lado de su casa. | I. Abella

Los pequeños fueron formulando sus deseos para Nochebuena, con una lista tan larga como variada. Peticiones sencillas y concretas a la vez pronunciadas con esa seriedad propia de quien siente que está ante una conversación muy importante. Papá Noel, ante la acumulación de peticiones, prometió hacer todo lo posible por cumplir tanto deseo, no sin antes supeditarlo todo al buen comportamiento de los solicitantes para que la magia pueda hacerse en cada casa.

Entre los propósitos de este encuentro virtual también destaca el de las propias aulas CeMIT y que no es otro que el utilizar la tecnología como herramienta de inclusión y experiencia compartida, incluso en clave festiva como la protagonizada por Papá Noel.

Y entre muñecas, pelotas, tractores y demás deseos, transcurrieron sendas reuniones que a muchos se les hizo corta, pero que ya nunca olvidarán a la espera que alguien con barba blanca y renos haya tomado buena nota.