Una obra de suspense gana el Premio Lueiro Rey de O Grove

Óscar Manuel Guzmán Álvarez ha ganado el XXXII Premio de novela curta Manuel Lueiro Rey de O Grove con una obra de suspense, titulada «Só os mortos saben a verdade»

Tras dos horas de deliberación, el jurado tomó la decisión por unanimidad de conceder el premio a la creación presentada bajo el lema «Xan Dasrubias».

En su fallo destacaron que se trata de una novela de suspense «muy bien hilada, con una trama que destaca por la tensión narrativa, el ritmo ágil y el uso de un fino humor e ironía, con una buena y trabajada caracterización de los personajes, que resultan muy ser muy ingeniosos, y con unos diálogos fluidos y realistas, en lo que nada es lo que parece».

Además, «consigue mantener la intriga con mucha solvencia, de tal forma que el lector no es quien de inferir su final, tan inesperado como impactante, sorprendente e insospechado, en el que queda reflejada una de las pasiones más bajas del ser humano: la venganza».

El tribunal se reunió ayer día 16 y estuvo formado por Armando Requeixo, Ánxela Gracián, Carmen Ferreira Boo, Miguel García Fernández (en representación de la Editorial Xerais) y José Carou Rey (ganador de la anterior edición).

Cabe recordar que este premio convocado por el Concello de O Grove para honrar la figura y obra del escritor y periodista Manuel Lueiro Rey, está dotado con un premio de 3.000 euros y la publicación de la obra el mentado sello editorial.

El certamen se convoca desde 1992 y para sufragarlo se han destinado fondos del Plan +Provincia.