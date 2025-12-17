O Grove invierte 500.000 euros en suelo para construir 35 viviendas públicas

El alcalde socialista de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, realizó esta tarde un anuncio que, tal y como están las cosas en torno a este asunto en todo el país, se ha convertido en una de las noticias más importantes del año en la localidad. No es otro que la inversión de medio millón de euros en la compra de un terreno en el que construir una treintena de viviendas públicas.

Visiblemente satisfecho por este logro, el regidor detalló que ya ha firmado ante notario la compra de los terrenos, situados en la avenida del Teniente Domínguez.

Para aquellos que no sitúen la calle o no conozcan O Grove, decir que se trata del vial de acceso a la isla de A Toxa desde la rotonda de Ardia, en la entrada del pueblo.

Un lugar en el que se ubican numerosos hoteles y restaurantes, entre los que se encuentra el D’Berto, que muchos identificarán por tratarse del preferido del rey emérito en sus visitas a Sanxenxo.

Además, esa calle se sitúa a escasos metros del mar, dispone de parque infantil, alberga tiendas de alimentación y tiene un colegio justo al lado.

Es, en consecuencia, una de las calles más importantes de O Grove, situándose los terrenos elegidos por el Concello en suelo catalogado como urbano consolidado.

Entrando en detalle en la operación, Cacabelos explica que el desembolso municipal, de 450.000 euros más IVA, «nos permite disponer de casi 1.800 metros cuadrados edificables que vamos a desarrollar el año que viene».

Y es que quiere agilizar al máximo este expediente de promoción de vivienda pública «con el objetivo de ofertar ya en 2026 a los vecinos que cumplan las condiciones establecidas en el mismo entre 30 y 35 viviendas, dependiendo del proyecto constructivo a elaborar».

Dicho lo cual, Cacabelos resalta que «ante el encarecimiento de los alquileres, derivado de la competencia que ejercen las viviendas de uso turístico, y dadas las dificultades de acceso a la vivienda en general que tienen nuestros jóvenes, no cabe duda de que poder ofertar una treintena de hogares en una de las zonas más importantes de O Grove es algo por lo que debemos sentirnos orgullosos».

A su juicio, es «una solución que va a dar estabilidad a decenas de familias grovenses, ya que van a poder acceder a vivienda a precios razonables».

Termina mostrando su satisfacción personal y política, ya que «de este modo cumplimos uno de los objetivos que nos habíamos marcado para el presente mandato en el gobierno socialista de O Grove».