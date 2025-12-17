O «corte» que deu orixe ao nome de Pontecesures
Cabeza Quiles pensa que o nome do concello ven da palabra latina «caesura» e aparece nomeado xa en escritos da época medieval
A. G.
A colección Terra Nomeada, do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega segue medrando con novas aportacións. Neste caso, unha desas aportacións vén da man do colaborador da institución Fernando Cabeza Quiles, que elaborou un libro centrado nos dous municipios que separa o Ulla, Pontecesures e Padrón.
Baixo o epígrafe «Toponimia de Padrón e Pontecesures», Cabeza Quiles adéntrase no territorio de ambos municipios para debullar de forma pormenorizada os nomes que o compoñen.
Canto ao topónimo Pontecesures, este naceu en 1925, ano da constitución do concello ao se segregar do municipio de Valga. En orixe a denominación foi Cesures, que aparece na documentación medieval, na fala local e en 1881, ano no que o rei Afonso XII lle dá o título de vila á entidade urbana de «(San Luis de) Cesures».
«Provén, segundo pensamos, da palabra latina caesura ‘corte’, derivada do tempo supino do verbo caedere ‘cortar’, e nomea a gran fenda no terreo, costa ou desnivel sobre o que se asentou o primixenio Cesures, hoxe grosso modo a aldea de San Xulián, alias Requeixo, cuxo apertado e costento casarío descende, pola cortadura orográfica, dende o lugar do Castro ata a capela de San Xulián de Requeixo, o antigo e xenuíno nome da parroquia que será recuperado no próximo Nomenclátor de Galicia, despois de constar como San Xulián de Pontecesures ata o ano 2003», detalla o experto.
En canto a Padrón, continuación medieval da contigua cidade romana Iria Flavia, provén do latín petrōne, derivado de pĕtra ‘pedra’. Quiles apunta que se refire á coñecida ara votiva de época romana dedicada a Neptuno que hoxe se conserva baixo o altar da igrexa parroquial, e que «debeu ser custeada no seu día polo foro iriense para pedir protección ao deus romano das augas para os navegantes e mariñeiros que saían e entraban do outrora importante porto marítimo-fluvial da cidade». «A alteración da vogal etimolóxica da sílaba inicial e no actual é habitual na toponimia galega, onde se repite noutros topónimos Padrón, Padróns», aclara.
